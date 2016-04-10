İran: Esad kırmızı çizgimiz, kalıp kalmamasından ABD'ye ne?

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görev süresi sonuna kadar (2021) iktidarda kalması gerektiğini savundu. İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Velayeti, "Beşar Esad, Suriye'nin 'yasal ve meşru' cumhurbaşkanıdır, gitmesi için her hangi bir şartın ortaya konulması İran'ın kırmızı çizgisidir. Kendisini desteklemeye devem edeceğiz" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, ABD'ye seslenen Velayeti, "Esad'ın iktidarda kalıp kalmamasından size ne?" diye sordu.

Velayeti, İran'ın Suriye'de bulunma gerekçesini, "İran, bu ülkedeki meşru hükümetin talebi üzerine teröristlerle mücadele amacıyla orada bulunuyor" şeklinde açıkladı.

Rusya'nın Suriye'de bulunmasının bu ülkedeki güç dengelerini Beşar Esad'dan yana değiştirdiğini söyleyen Velayeti, "İran ve Rusya Suriye'de yakın işbirliği içinde" diye konuştu.