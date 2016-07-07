İran: Erdoğan ve Ruhani, bölgede terörizmle mücadelede işbirliğine dair görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani arasındaki telefon görüşmesi hakkında İran'ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama geldi. Büyükelçilik, Erdoğan ve Ruhani'nin görüşmesinde "terörizmle mücadelede iki ülke arasında işbirliğine" vurgusu yapıldığını bildirdi. Yine aynı açıklama Erdoğan'ın "İki ülke arasındaki ilgili kurumların işbirliği zaruridir" dediği aktarıldı.

Erdoğan'ın düşürülen Rus uçağıyla ilgili Vladimir Putin'e 'özür mektubu' yollaması ve İsrail'le imzalan mutabakatın ardından Rusya ve İsrail'den gelen terörle mücadelede ortaklık vurgusuna böylelikle İran da katılmış oldu.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen gün yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı’nın ve Türkiye milletinin Ramazan bayramını kutlayarak, ‘İran ile Türkiye sahip oldukları sayısız ortaklıklar gereği bölgesel sorunların çözümünde, özelliklede terörizm ile mücadelede birlikte çaba sarf etmelidir’ dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülke arasındaki anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi. Ruhani İstanbul havalimanındaki terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ‘Terörizm ile mücadele iki ülkenin yakın işbirliğine ihtiyaç duymakta ve iki ülkenin bu bela karşısında daha ciddi adımlar atması, kuşkusuz bölgede terörizmin köklerini kurutacaktır’ dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı terörün bütün ülkeler için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, ‘Bu küresel fenomen ile mücadele için toplu iradeye ihtiyaç vardır’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu telefon görüşmesinde İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında Türkiye halkı ve devletinin acılarını paylaştıkları için Ruhani’ye ve İran halkı ile devletine teşekkürlerini sundu. Erdoğan, İran halkı ve devletinin Ramazan bayramını kutlayarak, Tahran ile Ankara arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesini desteklediklerini sözlerine ekledi. Erdoğan terörizm ile herkesin ortak bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, ‘Artık Pakistan, Irak, Afganistan, Suriye ve Filistin’de olanlara tahammül etmek mümkün değildir’ dedi. Erdoğan işbirliği ile terörün üstesinden gelinebileceğini vurgulayarak, ‘İki ülke arasındaki ilgili kurumların bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi çok zaruridir’ dedi."