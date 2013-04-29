İran: En çok ABD'li şirketlere petrol satılıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Amir Abdullah, "Bizden en çok petrol alan şirketler ABD'li" dedi.

Yeni Şafak gazetesinden Burcu Bulut, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü.

Amir Abdullah, Ortadoğu'daki gelişmeleri yorumlayarak, "Arap baharı daha yolun başında. Demokrasi yolunda gelişimler sürecek. Bunun için de İran olarak her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

"Çünkü İran olarak tüm ülkelere eşit mesafedeyiz" diyen Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Saidlo'nun "Dünyada bütün ülkelerle görüşmelerimiz olabilir ama İsrail ile bu söz konusu olamaz" sözlerine destek vererek, "Ssla çalışmayacağımız tek bir ülke vardır, o da İsrail'dir" dedi.

'Irak'ta Kürt devleti kurulamaz'

Irak'ta yaşananları değerlendiren Amir Abdullah, Kürtlerin Irak petrolünü ele geçirmek istediğini belirterek, "Kürt tarafı petrolü ele geçirmeyi gerçekten çok istiyor, çünkü ancak bu şekilde özgür bir devlet olabileceklerine inanıyorlar ama Irak ve bölgenin durumuna baktığımız zaman Irak'ta bir Kürt devletinin mümkün olmayacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

'ABD'li şirketler İran petrolünü gizlice alıyor'

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, ABD'nin gizlice İran petrolünü aldığını ve ambargonun fiilen uygulanmadığını söyledi.

Abdullah şunları söyledi:

"Petrol ihracatımız her şeye rağmen iyi bir şekilde sürüyor. Mesela Avrupa'daki birçok ülke İran'ı ambargo listesinden çoktan çıkardı bile. Üstelik bu talep de kendilerinden geldi. Çünkü İran'a ambargo uyguladıkları için ekonomileri çok zarar gördü. Ambargoya devam eden ülkeler kendi tuzaklarına kendileri düşmüşlerdir. Önemli bir bilgi de şudur: Şu son iki senede İran'dan en çok petrol satın alan şirketler Amerika ve Avrupa'dan çıkmıştır. Yaptığımız araştırmada da şunu gördük; mesela Amerika'daki bir x şirketi, düzenlediği belgelerle kendisini farklı bir ülkeye mensup gibi gösteriyor ama o şirketin sahiplerinin Amerikalı olduğunu görüyoruz. İşte böyle sahte belgelerle İran ile gizlice ticaret yapmaya çalışıyorlar."

'Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normale dönmesini istemiyoruz'

Türkiye ile İran ilişkilerini "süper" olarak değerlendiren Amir Abdullah, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin düzelmesini istemediklerini belirtti. Abdullah, "Tahran-Ankara ilişkisi AK Parti döneminde iyinin ötesine geçmiştir; süperdir. Türkiye İran'ın stratejik ortağıdır. Türkiye'nin bölgedeki konumu da önemi de tartışılmazdır. Olaylara bakış açımız, ürettiğimiz çözümler tamamıyla aynıdır. Ayrıldığımız tek konu Suriye ile ilgilidir. Suriye konusunda da bırakalım Suriye halkı kendi geleceğine kendisi karar versin. Ankara ve Tel Aviv ilişkileri konusunda da şuna inanıyoruz ki, Türkiye her zaman Filistin'in yanında olacaktır. Ayrıca Ankara ve Tel Aviv arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman normale dönmemesini ümit ediyoruz" diye konuştu.