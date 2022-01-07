İran, Dünya Bankasından Covid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 90 milyon dolar kredi aldı

İran'ın, Dünya Bankasından Covid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 90 milyon dolarlık kredi aldığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Ekonomi Bakanlığına bağlı Yatırım ve Teknik Yardımlar Teşkilatı Başkanı Ali Fikri, Dünya Bankasının ABD ve İsrail'in itirazlarına rağmen Kovid-19'la mücadele için İran'a 90 milyon dolar değerinde kredi verilmesini onayladığını açıkladı.

İranlı yetkili, alınan kredi kapsamında Covid-19'la mücadele için gerekli tüm tıbbi ekipman ve ilaçların Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlanacağını ve İran'a teslim edileceğini kaydetti.

Küresel Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran, Mart 2020'de Uluslararası Para Fonundan (IMF) 5 milyar dolar kredi talep etmişti. İran'a tek taraflı ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD yönetiminin bu talebe karşı çıkması üzerine kredi sağlanamamıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan 2020'de Covid-19'la mücadelede kullanılmak üzere İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasından yaklaşık 200 milyon dolar kredi istendiğini ve konunun Ekonomi Bakanlığı tarafından takip edildiğini açıklamıştı.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyordu.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesinin ardından İran'ın sağlık malzemeleri ithalatındaki engeller azaldı.