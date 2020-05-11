İran Donanması, tatbikat sırasında yanlışlıkla kendi gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı

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İran Donanması sabah saatlerinde Umman Körfezi'nde düzenlediği tatbikatta kendi gemilerinden birini batırdı. Vurulan gemide 19 asker hayatını kaybetti.

Yerel medyanın aktardığına göre İran Donanması'na ait Jamaran isimli fırkateyn, bir C-802 Nur tipi gemisavar seyir füzesi ile destek gemisi Konarak'ı vurdu.

İran ordusu kısa süre içerisinde tatbikat sırasında meydana gelen kazayı doğruladı. Ordu kazada 19 askerin hayatını kaybettiğini ve 15'inin de yaralandığını duyurdu.

İran devlet telezviyonu, kazanın Konarak gemisinin belirlenen hedefe çok yakın durması sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Açıklamaya göre Konarak, tatbikatta vurulacak hedefleri yerleştirmekle yükümlüydü.

İran ordusu sıklıkla Hürmüz Boğazı ve çevresinde askeri tatbikatla düzenlerken, meydana gelen kazalar nadiren devletin medya kuruluşlarına yansıyor. AP, bu nedenle meydana gelen kazanın çok ciddi olması gerekçesiyle kamuya duyurulmuş olabileceğini belirtti.

Bölgede devriye gezen ABD Donanması 5. Filosu konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İran ordusu Ocak ayında da "yanlışlıkla" Ukrayna Havayolları'nın yolcu uçağını düşürmüştü. Olayda 176 kişi hayatını kaybetmişti.