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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Polanya'ya zirve tepkisi: Utanç lekesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Polonya'da İran karşıtı Orta Doğu zirvesi düzenleneceğini duyurmuştu

12 Ocak 2019 12:09

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun duyurduğu Varşova'da yapılacak İran karşıtı Orta Doğu zirvesine tepki göstererek, "Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Varşova'da yapılacak İran karşıtı zirveye tepki gösterdi.

İran’ın 2’nci Dünya Savaşı'nda Polonyalıları kurtardığını ancak bu ülkenin şimdi "İran karşıtı umutsuz bir sirke ev sahipliği yaptığını" savunan Zarif, "Polonya, alnına sürülen bu utanç lekesini temizleyemez" değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin ev sahibi ve katılımcılarına çağrıda bulunan Zarif, ABD’nin İran karşıtı "son gösterisi"ne katılan tarafların "ya öldüğünü ya utançla anıldığını ya da marjinalleştiğini" ileri sürerek, İran’ın her zamankinden daha güçlü olduğu vurgusunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Polonya'da İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası Orta Doğu zirvesi yapılacağını duyurmuştu.

 

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