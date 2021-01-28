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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye açıklaması

28 Ocak 2021 19:43

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye ile İran arasında ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerdeki iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu söyledi

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