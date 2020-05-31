İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pompeo'nun İran'daki eylemlerle ilgili yaptığı açıklamayı ABD'deki 'George Floyd' protestolarına uyarladı

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'de gözaltına alınan Afrikan Amerikalı George Floyd'un boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili bir açıklama yayınlarken ilginç bir yönteme başvurdu.

Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 27 Haziran 2018'de İran'daki protestolarla ilgili yaptığı bir açıklamanın ekran görüntüsünü aldı ve metinde belli bölümlerin üzerini çizerek değiştirerek kendi imzasıyla yayınladı.

Zarif'in düzenleyerek yayınladığı açıklama şöyle:

"ABD'de hükûmet Asya, Afrika veya Latin Amerika'da macera arayarak, sayısız diktatöre destek vererek, nükleer silah programını geliştirmek için hırs yaparak vatandaşlarının kaynaklarını çarçur ediyor. Bu sadece ABD halkının çektiği acıyı arttıracak. Daha önce de dediğim gibi ABD'de protestoların devam etmesi kimseyi şaşırtmamalı. ABD halkı, liderlerinin ülkenin varlığını paylaşmasını ve ihtiyaçlarına karşılık vermesini talep ediyor. Hükûmetin baskı taktiklerini, protestocuları hapse atmalarını ve ABD'lilerin sıkıntılarını görmezden gelmesini kınıyoruz. ABD halkı ırkçılıktan, yozlaşmadan, adaletsizlikten ve liderlerinin beceriksizliğinden sıkıldı. Dünya onların sesini duyuyor.

Açıklamayı Twitter üzerinden paylaşan Zarif, "Bazıları siyah canların kıymetli olmadığını düşünüyor. Bizim gibi umurunda olanların ırkçılığa savaş açmasının zamanı geldi de geçiyor. Irkçılığa karşı bir dünyanın zamanı geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo kısa süre sonra Zarif'in paylaşımı alıntılayarak, "Siz eşcinselleri asıyor, kadınları taşlıyor ve Yahudilerin kökünü kurutmaya çalışıyorsunuz" yazdı.