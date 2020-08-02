İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermeli

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif , ABD ve Avrupa'yı terör örgütlerine finansman ve barınma desteği sağlamakla suçladı.

Zarif, İran İstihbarat Bakanlığının ABD'de örgütlenen ve İran'da terör eylemleri düzenlemekle suçlanan hükûmet karşıtı bir grubun liderini ele geçirdiğini duyurmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında, "Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermelidir" ifadesini kullanan Zarif, şöyle devam etti: "(Teröristler) ABD ve Avrupa'daki güvenli limanlarından nefret, propaganda, cinayet ve kargaşa organize ediyorlar ve masum İranlı sivillere yönelik cinayetlerin sorumluluğunu utanmadan üstleniyorlar. Sis perdeleri bu iki yüzlülüğü gizleyemez."

​İran İstihbarat Bakanlığı, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen ABD merkezli hükûmet karşıtı ve monarşi yanlısı örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in yakalandığını duyurmuştu. Söz konusu örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajları düzenlemekle suçlanıyor.

Yakalandıktan sonra gözleri bağlı şekilde kameralar karşısına geçirilen Şarmehd'in, Şiraz'daki saldırıdaki planlayıcı rolünü itiraf ettiğine dair görüntüler devlet televizyonunda gösterilmişti.