İran Dışişleri Bakanı görevden alındı

T24

İran resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'yi görevden aldığını ve yerine Salihi'yi geçici olarak atadığını duyurdu.Ahmedinejad'ın bir mektupla yaptığı çalışmalardan ve hizmetlerden dolayı Mutteki'ye teşekkür ettiği, ayrı bir mektupla da Salihi'ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulunduğu belirtildi.Geçici olarak Dışişleri Bakanlığına atanan Salihi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak görev yapıyordu.Mutteki'nin, halihazırda Ahmedinejad'ın özel mesajını Senegal Cumhurbaşkanına iletmek üzere bu ülkede olduğu belirtildi.Görevden alınma nedenine ilişkin bir açıklamada bulunulmadı.