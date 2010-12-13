T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Dışişleri Bakanı görevden alındı

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'nin görevine son verdi

13 Aralık 2010 02:00

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'nin görevine son verdi. Bakanlık görevine geçici olarak Ali Ekber Salihi atandı.



İran resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'yi görevden aldığını ve yerine Salihi'yi geçici olarak atadığını duyurdu.

Ahmedinejad'ın bir mektupla yaptığı çalışmalardan ve hizmetlerden dolayı Mutteki'ye teşekkür ettiği, ayrı bir mektupla da Salihi'ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Geçici olarak Dışişleri Bakanlığına atanan Salihi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Mutteki'nin, halihazırda Ahmedinejad'ın özel mesajını Senegal Cumhurbaşkanına iletmek üzere bu ülkede olduğu belirtildi.

Görevden alınma nedenine ilişkin bir açıklamada bulunulmadı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24