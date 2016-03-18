İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yarın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerin gündem maddesi de Suriye olacak.

NTV'de yer alan habere göre ,Zarif'in ziyaretinde Cenevre'deki Suriye görüşmeleri, Rusya'nın çekilmeye başlamasının ardından Suriye'deki durum ele alınacak.

Başbakan Davutoğlu'nun son Tahran ziyaretinde mutabık kalınan konular da gözden geçirilecek.

Terörle mücadelede işbirliği, Suriyede yeni yönetimde temsil eşitliği gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunulacak.