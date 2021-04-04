İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Yaptırımlar kalkmadığı sürece ABD ile doğrudan ya da dolaylı bir görüşme yapılmayacak

İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD ve İran'ın 2015 Nükleer Anlaşması'nın taahhütlerine nasıl dönüş sağlayabileceği konusunda müzakerelerin yürütüleceği Viyana'da ABD'de ile doğrudan ya da dolaylı yoldan görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Viyana'daki görüşmelerle ABD ve İran arasında dolaylı bir görüşme olacağına dair haberleri yalanladı.

Arakçi'nin "Viyana'da Amerikalılarla ne dolaylı ne de doğrudan olarak müzakere yapmayacağız. İran'ın nükleer anlaşma ihlallerini geri çekmesi için anlaşmanın kalan taraflarının ABD'yi Trump döneminde uygulanan yaptırımları kaldırma yönünde ikna etmesi gerekiyor" dediği aktarıldı.

Araqchi aynı zamanda nükleer taahhütlerine dönme ve yaptırımları kaldırma konusunda 'adım adım ilerleme' seçeneğini devre dışı bıraktı ve "Tek bir adım var, ABD bütün yaptırımları kaldırmalı" dedi.