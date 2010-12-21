-İRAN DEVLET TELEVİZYONU: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6,5 TAHRAN (A.A) - 20.12.2010 - İran devlet televizyonu ülkenin güneyinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 6,5 olduğunu duyurdu. Devlet televizyonunun haberinde, yerel saatle 22.12'de meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin güneydoğusundaki Hüseyinabad kenti olduğu bildirildi. Televizyon, depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi bulunmadığını kaydetti. Deprem bölgesinin, 2003 yılında yaklaşık 30 bin kişinin öldüğü depremin yaşandığı tarihi şehir Bem'e yakın olduğu belirtiliyor.