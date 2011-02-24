-İRAN DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ŞAM'DA ŞAM (A.A) - 24.02.2011 - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Habibullah Seyyari, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Seyyari'nin, bugün Suriye'nin Lazkiye limanına ulaşan iki İran savaş gemisi için düzenlenecek törene katılmak üzere Şam'a geldiği kaydedildi. İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya açıklama yapan Seyyari, iki İran savaş gemisinin Suriye'ye gelişinin "donanmalar arası rutin bir uygulama" olduğunu söyledi. Seyyari, gemilerin Akdeniz'e açılmasına tepki gösteren İsrail'in tavrını "Siyonist rejim kendi kendine endişeler yaratabilir ve konuyu belirli bir çerçeveden görebilir" şeklinde değerlendirdi. Gemide çok sayıda İran Donanma Üniversitesi öğrencisinin bulunduğunu ve bu gemi seyahatiyle uzun mesafe yolculuklar konusunda eğitim aldıklarını anlatan Seyyari, "İran gemi filosunun Lazkiye limanına yaptığı ziyaret tamamen dostluk misyonu içindedir" dedi. Öğle saatlerinde Lazkiye limanına ulaşan iki gemi için, Suriyeli üst düzey askeri yetkililerin de katılacağı bir tören düzenlenmesi öngörülüyor.