T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'de Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 8'e çıktı

İran'da salgının hızla yayılmasından endişe duyuluyor

23 Şubat 2020 13:02

İran'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Ülkede tespit edilen vaka sayısı 43 oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs, İran'da sıçradıktan sonra hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. İran Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı ölü sayısının 8'e çıktığını duyurdu. 

İran'da tespit edilen Koronavirüs vaka sayısı 43'e yükseldi.

İran'da toplam 31 eyalet bulunuyor. Bu eyaletlerin 12'sinde eğitime ara verildi. Sosyal faaliyetlerin de büyük oranda iptal edildiği ülkede Koronavirüs salgınının hızla yayılmasından endişe duyuluyor.

ETİKETLER

irankoronavirüsvirüssalgınölüvakatespit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24