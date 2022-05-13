İran'da zamları protesto eden halk sokağa döküldü

İran'da Perşembe akşamı yumurta, ekmek, makarna ve et gibi temel gıda ürünlerine gelen fahiş zamlar protesto edildi.

İran resmi haber ajansı İRNA, göstericilerin polise taşlarla saldırıp, bir camiyi ateşe verdiğini, bir markete de yağmalama girişiminde bulunduğunu yazdı. Ajans, ülkenin güney batısında yer alan Huzistan eyaletindeki protestolara ilişkin sosyal medyada yer alan haberleri doğruladı. İran emniyet güçlerinin protestoları bastırdığı kaydedilirken 20'den fazla göstericinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Sosyal medyada yayılan video görüntülerinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin istifasını isteyen bazı göstericiler yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bu hafta başında ekonomik krizle mücadele kapsamında buğdaya yönelik sübvansiyonlara son verileceğini açıklamış, ayrıca yemeklik yağ gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarında artışı da içeren bir dizi önlem uygulanacağını duyurmuştu. Reisi'nin açıklamalarından hemen sonra sıvı yağ, yumurta ve tavuk etinin fiyatı yaklaşık dört kat zamlanmıştı.

Yaklaşık 10 ay önce göreve gelen Reisi, özellikle yoksul kesimi olumsuz etkileyen ekonomik krizi ivedi şekilde sona erdireceğine ilişkin seçim vaadini yerine getirmediği için haftalardır eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Enflasyonun yüzde 40 civarında seyrettiği İran uzun bir süredir ekonomik krizle boğuşuyor. 2018 yılında ABD'nin Viyana Nükleer Anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesi ve ekonomik yaptırımları genişletmesi Tahran yönetimini zora sokmuştu. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlar doğrultusunda uygulanan ekonomik yaptırımlar özellikle petrol ihracatını hedef alıyor. Petrol ihracatı İran'ın en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Ayrıca İran yönetimi, ekonomik yaptırımlar nedeniyle yurt dışında kendine ait banka hesaplarına da erişim sağlayamıyor. Yaptırımların hayata geçirilmesinden bu yana İran'ın para birimi riyal neredeyse yarı yarıya değer kaybına uğradı.



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