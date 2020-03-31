İran'da yeni doğan bebekte Koronavirüs tespit edildi

İran'da Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Covid-19 şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı" dedi.

Euronews'in Mehr Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor" ifadelerini kullandı.

DSÖ: Hamilelikte ciddi sonuçlar bildirilmedi, ancak dikkatli olunmalı

Birçok hükümet hamile kadınlar ve yeni doğan bebeklerin yeni tip Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında yüksek risk grubunda olduğu uyarısında bulunuyor.

DSÖ ayrıca, Koronavirüs bulaşan hamile bir kadının hamilelik veya doğum sırasında virüsü fetüsüne veya bebeğine geçirip geçirmeyeceği hususunda kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını söylüyor. DSÖ, şimdiye kadar anne sütü ve amniyotik sıvı örneklerinde virüse rastlanmadığını belirtiyor.