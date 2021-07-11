İran'da tren seferlerini etkileyen arıza; siber saldırıya işaret edildi

İran'da Ulaşım Bakanlığı ile ülkedeki demiryollarının sistemlerinin etkilendiği siber arızalar meydana geldi. Resmi açıklamalarda belirtilmese de aksaklıklarda siber saldırı ihtimali üzerinde duruldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fars haber ajansı, aksaklıktan etkilenen demiryollarında ertelenen ya da iptal olan seferlerin "görülmemiş kaosa" yol açtığı, "muhtemel siber saldırı" olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkenin demiryolları işletme sözcüsü Sadegh Sekri, "Yolcu, kargo ve şehiriçi trenlerimizde siber saldırı olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fars haber ajansının aktardığı bir haberde, bir istasyondaki ekranda "Siber saldırılar kaynaklı uzun gecikmeler" ifadelerinin yazdığı bir fotoğraf da vardı.

İran'da Telekominikasyon Başkanı Muhammed Javad Azari Jahromi, olası siber saldırılara karşı uyarıda bulunmuştu.