İran'da Koronavirüs tedbirleri hafifliyor; Ruhani, yüksek riskli olmayan işletmelerin açılma tarihini verdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 58 bin 226'ya, can kaybının ise 3 bin 603'e ulaştığı İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler." açıklamasını yaptı.

İran'da Koronavirüs için alınan tedbirler hafiflemeye başladı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda konuştu. Ruhani, "Sağlık tedbirleri ve ekonomik faaliyetler aynı anda gerçekleştirilebilir" dediği açıklamada yüksek risk barındırmaya işletmelerin çalışmaya başlaması için tarih verdi.

Ruhani, "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler." dedi. Aynı zamanda devlet dairelerinin 11 Nisan Cumartesi'den itibaren üçte iki personelle hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Kutsal mekanların ziyaret yasağının 19 Nisan'a kadar devam edeceğini söyleyen Hasan Ruhani, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 18 Nisan'a kadar verilen aranın uzatılabileceğini kaydetti.