İran'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini geçti

İran'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 17'ye yükseldi.

Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 12 bin 151 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, 321 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 1 milyon 28 bin 986'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 50 bin 17'ye ulaştığını açıkladı.

Başkent Tahran, kırmızı seviyeden turuncu seviyeye geriledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüs'le Mücadele Konseyi toplantısında kısıtlamalar öncesinde 160 olan kırmızı eyalet sayısının bugünün 64'e düştüğünü bildirdi.

Covid-19 tablosunda kırmızı seviyede olan başkent Tahran'ın turuncu seviyeye gerilediğini kaydeden Ruhani, "Elbette sağlık protokollerine uyulmaması halinde Tahran iki hafta içerisinde tekrar kırmızı seviyeye yükselebilir. Çünkü Tahran'da sınırdayız" ifadelerini kullandı.