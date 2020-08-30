İran'da kızını kafasını keserek öldüren babaya verilen 9 yıl hapis cezası tepki çekti

İran'da 14 yaşındaki kızının kafasını kesen babanın sadece 9 yıl hapis cezası alması öfkeye neden oldu. Öldürülen Romina Ashrafi'nin annesi Rana Dashti, karardan sonra korktuğunu ve cinayet işleyen kocasının bir daha köye dönmesini istemediğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 14 yaşındaki Romina, babası tarafından kafası kesilerek öldürüldü. Kızını öldüren baba hakkında verilen 9 yıl hapis cezasına tepki gösteren anne, İran İşçi Ajansı'na konuştu. Anne Dashti, "Kocamın köye dönmesini istemiyorum" dedi.

14 yaşındaki Romina, 28 yaşında bir erkekle birlikte olduğunu için babası tarafından tepki çekmiş, mahkemeye babasına dönmek istemediğini 'saldırı tehlikesi altında' olduğunu söylemişti. Romina Ashrafi'nin talebi reddedilmişti.

İran'da yaşanan olay ülkede sıklığı artan 'namus cinayetleri' konusunda çözüm odaklı bir adım atılmadığını gündeme getirdi. Tepki gösterenler İran Ceza Kanunu'nun erkeklerin kadınları ve kızları 'disipline edeceği anlayışı' üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Karara tepki gösterenler İran'da baş örtüsü zorunluluğuna karşı protesto yapan kadınlara uygulanan uzun cezalarla kızını öldürülen babaya verilen 9 yıl cezayı karşılaştırdı.