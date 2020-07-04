İran’da kapalı mekanlarda maske zorunlu hale geldi; takmayana hizmet verilmeyecek

İran'da kapalı mekanlarda maskenin zorunlu hale geldiği ve maske takmayanlara kamu hizmeti verilmeyeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün açıkladığı önlemler kapsamında maske takmayan kamu çalışanları da işyerlerine alınmayacak ve işe gelmemiş sayılacak.

Guardian'ın haberine göre İran'da halk maske kullanma konusunda isteksiz davranıyor ve hükümet halkı ikna edebilmek için televizyonlarda kamu spotlarına başvuruyor.

Bugüne kadar maskeli şekilde çok az görülen Ruhani'nin de bugün maskeli fotoğrafları basına dağıtıldı.

Ülkede koronavirüs vakaları 238 bine yaklaşırken son 24 saat içinde 148 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam ölü sayısı 11 bin 408'e çıktı.