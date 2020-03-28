İran'da cezaevinde Koronavirüs korkusu isyan çıkarttı, 80 mahkûm firar etti

İran'ın Kürdistan eyaletinde bulunan Sakkız şehrinde şehrinde 80 mahkumun Koronavirüs korkusuyla cezaevinden kaçtığı belirtilirken, diğer mahkûmların Koronavirüs endişesiyle isyan çıkardığı aktarıldı.

Polis, Sakkız şehrinde tüm giriş ve çıkışları kapatarak, firar eden mahkumları arıyor.

İran'da daha önce de Koronavirüs nedeni ile bazı şehirlerde mahkumlar cezaevinden firar etmişti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ülke genelinde 10 bin mahkum için korona virüs nedeni ile af kararı çıkartırken, şu ana kadar 85 bin mahkum geçici süreliğine serbest bırakıldı.