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Dünya

İran'da 25 kentte Koronavirüs kısıtlamaları yeniden uygulanacak

31 Ekim 2020 18:03

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından 4 Kasım tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca Koronavirüs kısıtlamalarının yeniden uygulanacağını açıkladı.

İran'da Koronavirüs salgının yeniden etkisini arttırması ile kısıtlamaların yeniden uygulanması kararı alındı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüs ile mücadele konseyi toplantısında konuştu. Ruhani, halkın sağlık protokollerine uyması halinde devletin salgın ile daha etkin mücadele edebileceğini belirterek, vakalardaki hızlı yükselişe işaret etti.

Ülkede Koronavirüs vakalarındaki hızlı artış sonrası kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceğini belirten Ruhani, "4 Kasım tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca üçüncü ve dördüncü meslek grupları kapalı olacak" dedi.

Ruhani, kısıtlamalar kapsamında okullar ve üniversiteler başta olmak üzere, sinema ve tiyatro salonları, güzellik merkezleri, kuaförler, camiler, spor merkezleri, kapalı pasajlar, ev ürünleri satan mağazalar, emlak ofisleri, alışveriş ve eğlence merkezlerinin kapalı olacağını açıkladı.

İran'da toplam vaka sayısı 612 bin 772'ye, toplam can kaybı ise 34 bin 864'e ulaştı. (İHA)

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