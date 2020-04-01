İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Salgın ABD'ye yaptırımları kaldırmak ve özür dilemek için tarihi bir fırsat sundu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüs'le mücadelede küresel iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu durum ABD'ye yaptırımları kaldırmak ve özür dilemek için tarihi bir fırsat sundu" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın Sağlık Bakanlığının hazırladığı plan doğrultusunda adım adım çeşitli tedbirleri hayata geçirdiğini dile getiren Ruhani, son günlerde kamu sağlığını korumak için önlemlerin sıkılaştırılması yönünde kararlar alındığını belirtti.

Salgınla mücadelenin küresel iş birliği gerektirdiğine işaret eden Ruhani, "Bu durum ABD'ye yaptırımları kaldırmak ve özür dilemek için tarihi bir fırsat sundu. Çünkü bir ülke dahi bu mücadeleyi sürdüremezse virüs yayılacaktır. Salgınla mücadele küresel bir iştir. El ele vererek virüsle mücadele etmeliyiz" dedi.

Birleşmiş Milletler de yaptırımların kaldırılması için çağrı yapmıştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada, Washington'un İran ve Koronavirüs'le mücadele eden diğer ülkelere uyguladığı yaptırımları hafifletme ihtimalinden söz etmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile Çin, Rusya ve Pakistan başta olmak üzere bazı ülkeler, İran'a tıbbi malzeme teminini zorlaştıran ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

İran'a şu ana kadar Çin, Türkiye, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan yardımlar gönderilmişti.