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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD silah ambargosunu uzatırsa mahvedici bir karşılık veririz

"Trump aptalca bir hata yaptı"

06 Mayıs 2020 12:32

T24 Dış Haberler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'a uygulanan Birleşmiş Milletler silah ambargosunun uzatılması durumunda "mahvedici bir karşılık vereceklerini" ifade etti.

Bloomberg, ABD'nin bu sene sona erecek BM silah ambargosunu uzatmak için girişimlerde bulunduğunu aktarmıştı. ABD'nin İran Özel Temsilcisi Bran Cook, "Silah ambargosunu uzatabileceğimizi tahmin ediyoruz" demişti. BM Güvelik Konseyi dahilinde veto hakkı bulunan Rusya ve Çin'in, ambargonun uzatılması talebine karşı çıkması bekleniyor. Hook, konseyin destek vermemesi durumunda ambargoyu kendilerinin uzatabileceğini söylemişti.

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilerek "aptalca bir hata yaptığını söyleyerek, "ABD, anlaşmayı tekrar yürülüğe sokmak istiyorsa  bütün yaptırımları kaldırmalı ve verdiği hasar için ödeme yapmalı" dedi.

Ruhani, Vaşington'a çağrıda bulunarak, "İran, Tahran'a uygulanan silah ambargosu uzatılırsa mahvedici bir karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İran, ABD'nin çekilmesinin ardından anlaşmanın taahhütlerine kademeli olarak uymayı bırakmaya başlamıştı. Ancak Tahran, sık sık anlaşamaya geri dönmeyi tercih ettiklerinin sinyallerini verdi. 

Ruhani, İran'ın yaptırımlardan korumakla yükümlü Avrupa ülkelerini eleştirdikten sonra, Tahran'ın anlaşmadaki çıkarlarının korunması durumunda attıkları adımların geri çevrilebileceğini ifade etti.

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