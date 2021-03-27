İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD ön koşulsuz olarak nükleer anlaşmayı uygulamalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani , ABD'nin ön koşulsuz olarak İran'ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'ı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, "KOEP, çok taraflı bir anlaşma. ABD'nin bu anlaşmayı yeniden uygulaması için hiçbir ön koşulu olmamalı. İlk hamle de onlardan gelmeli" ifadesini kullandı.

Çin'in, nükleer anlaşmaya uyulması konusunda oynadığı önemli role değer verdiklerini dile getiren Ruhani, Pekin ile temasları ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang, İran nükleer anlaşmasının, çok taraflılığın sıkı çalışma sonucu elde edilen önemli bir başarısı olduğunu kaydederek, "Önceki ABD yönetiminin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, uluslararası anlaşmalara uyulmaması yönünde kötü bir emsal oluşturdu ve uluslararası toplum bunu hep birlikte kınadı" dedi.

"Yeni ABD yönetimi anlaşmaya geri dönmeyi umuyor ve biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Çinli bakan, Washington'un, KOEP'ten çekilerek bölgesel barışa, uluslararası istikrara ve ilgili ülkelere verdiği zararı düşünmesi gerektiğini söyledi.

Vang, "ABD, İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları ve Çin'e yönelik olanlar da dahil sınır ötesi tedbirleri bir an önce kaldırmalı" çağrısını yaptı.

'Çin, her zaman İran'a yönelik yaptırımlara karşı çıktı'

İran'ın, bağımsızlığını ve milli haysiyetini koruma ve kendi gelişim yolunu seçme hakkını güçlü bir şekilde desteklediklerini kaydeden Vang, "Geçmiş, günümüz ve gelecek ne olursa olsun Çin, her zaman İran'a karşı gerekçesiz tek taraflı yaptırımlara karşı çıktı" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı, başta yalan ve yanlış bilgi temelinde alınanlar olmak üzere her türlü tek taraflı yaptırımların uluslararası hukukun ihlali olduğunun altını çizdi.