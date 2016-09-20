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Deutsche Welle

İran Cumhurbaşkanı Castro kardeşlerle görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Küba'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyarette Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro ve Devlet Başkanı kardeşi Raul Castro ile bir araya geldi.

20 Eylül 2016 15:51


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Küba'ya yaptığı bir günlük resmi ziyarette Castro kardeşlerle bir araya geldi. Venezula'daki Bağlantısızlar Hareketi zirvesinin ardından Küba'ya geçen Ruhani, Küba'nın 90 yaşındaki efsanevi lideri Fidel Castro ve Devlet Başkanı olan kardeşi Raul Castro ile Havana'da ayrı ayrı görüştü.

Fidel Castro'nun pek ziyaretçi kabul etmemesi nedeniyle dikkat çeken buluşmanın tam olarak nerede gerçekleştiği açıklanmasa da, fotoğraflardan buluşma yerinin Fidel Castro'nun evi olduğu anlaşılıyor. Küba hükümetinden yapılan açıklamada iki liderin gıda üretiminin önemi ve dünya barışı önündeki tehditler konularını görüştükleri belirtildi.

İşbirliği anlaşmaları imzalandı

Ruhani'nin, Fidel Castro'nun sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından 2006 yılında Devlet Başkanlığı görevini devralan kardeşi Raul Castro ile de ayrı bir görüşme yaptığı belirtildi. Küba devlet medyası, ziyaret sırasında sağlık, eğitim ve bilim sektörlerinde işbirliği anlaşmalarına imza atıldığını, bankacılık alanında da mutabakat anlaşmasına varıldığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ziyaretten önce yaptığı açıklamada, BM 71'inci Genel Kurul toplantıları öncesinde 'dostane ve devrimci bir ülke' olarak nitelendirdiği Küba'ya uğramak istediğini belirtmişti.

Ağustos ayında da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Küba'yı ziyaret etmişti. İki ülke arasında biri enerji alanında olmak üzere bir dizi anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Küba, ana petrol tedarikçisi Venezuela'nın ekonomik kriz nedeniyle eski cömert indirimlerini kesmesi üzerine İran petrolüne ilgi duyuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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