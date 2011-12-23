İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Ermenistan’da

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Ermeni basınında çıkan haberlere göre, Sarkisyan’ın daveti üzerine Erivan’da bulunan Ahmedinejad, Sarkisyan’ın da katılımıyla gerçekleşen heyetlerarası görüşmeye katıldı ve İran ile Ermenistan arasındaki ilişkileri değerlendirdi.İki ülke arasında iyi ilişkilerin mevcut olduğunu söyleyen Ahmedinejad, "Bizler tarih boyunca iyi ilişkilere sahiptik, bugün de bu ilişkileri sürdürüyoruz" dedi.Her iki ülkenin aynı kültürü paylaştığını ifade eden Ahmedinejad, her iki ülke halkının adalet, insanlık ve dostluk gibi değerlere büyük önem verdiğini bildirdi.Mahmud Ahmedinejad, "Bizler işbirliğin gelişmesinden yanayız ve aynı zamanda bölgeye yabancı güçlerin saldırısı konusunda endişeliyiz"dedi ve Ermeni-İran ilişkilerinin gelişmesini engelleyebilecek herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti.Ahmedinejad, "Bizler dost ve komşuyuz, bizler yan yana yaşamalıyız ve ilişkilerimizi geliştirmeliyiz" dedi.Görüşmelerin verimli geçtiğini de ifade eden Ahmedinejad, bölgesel konulara ilişkin İran ile Ermenistan’ın görüşlerinin yakın ve benzeri olduğunu belirterek, Sarkisyan ile enerji, ticari ekonomi ve ulaşım gibi alanlardaki işbirliği konuları kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını kaydetti.Görüşmede, Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili konuyu da ele alan iki ülke cumhurbaşkanları, söz konusu sorunun barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarının ve başka alternatifin olmadığının altını çizdi.Ayrıca, Aras nehri üzerinde İran tarafından inşa edilecek hidroelektrik santrali, iki ülkeyi birbirine bağlayacak demiryolu hattı ve İran petrolünün Ermenistan’a nakliyatı için yapılacak boru hattı inşaatı gibi projeler görüşmede ele alındı.Mahmud Ahmedinejad’in temasları kapsamında iki ülke arasında Aras nehri üzerinde inşa edilecek hidroelektrik santrali, Standardizasyon Enstitüleri arasında işbirliği ve çevrenin korunması gibi alanlarda işbirliğini öngören 5 protokol imzalandı.Bir günlük ziyaret için Erivan’a gelen Ahmedinejad, temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan ve Parlamento Başkanı Samvel Nikoyan ile de bir araya geldi.