İran Büyükelçiliği'nden Kılıçdaroğlu'na iftar daveti

Son dönemde dünyanın çeşitli ülkelerinden büyükelçiler ve heyetlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu kez İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nde gerçekleşecek iftar yemeğine konuk olacak.

İran ile Batılı devletlerarasında gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde anlaşma sağlanmasının yankıları sürerken, İran’la Ankara’da da sürpriz bir temas gerçekleştirilecek. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik ile birlikte 5 kişilik parti kurmaylarından oluşan bir ekip, İran’ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bigdeli’nin büyükelçilikteki iftar davetine katılacak. İftarda CHP dışında bir siyasi parti bulunmayacak. Davetin kalabalık bir grup için planlandığı, ancak sayının daha sonra azaltıldığı öğrenildi.

Aralık ayında da yemek yemişlerdi

Fırat Kozok’un Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Kılıçdaroğlu İran Büyükelçisi ile geçtiğimiz yıl 12 Aralık’ta da bir yemekte buluşmuştu. Kılıçdaroğlu’nun evsahipliğindeki yemekte, İran ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’daki son durum masaya yatırılmıştı. Yemekte, Kılıçdaroğlu Tahran’a davet edilirken, Ortadoğu’da barışın bir an önce tesis edilmesi için İran ile Türkiye’nin işbirliği içinde hareket etmesi konusunda mutabık kalınmıştı. Yemeğe, Kılıçdaroğlu ve Özçelik’in yanı sıra bazı milletvekilleri de katılmıştı.

7 Haziran’dan sonra CHP ilgisi

7 Haziran seçimlerinin ardından CHP’ye gelen yabancı misyon temsilcisi sayısında olağanüstü bir artış yaşandı. Alınan bilgilere AB temsilcilerinin yanı sıra AB ülkelerinden, ABD’den ve Asya’dan çok sayıda ülke büyükelçi ya da müsteşar düzeyinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik ile görüşerek, seçim sonrası durum hakkında detaylı bilgi alıyor. CHP kaynakları, yabancı misyon temsilcilerinin CHP tercihinin “anlamlı” olduğuna işaret ediyor. Kılıçdaroğlu, bugüne kadar İngiltere ve İtalya’nın Ankara büyükelçileriyle bir araya gelirken, Özçelik de çok sayıda dış temsilciyi ağırladı.