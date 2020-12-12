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Dünya

İran Büyükelçiliği: Dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinde yanlış anlaşılma giderildi

12 Aralık 2020 22:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesine istinaden İran'dan bir açıklama yapıldı.

İran Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar,iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı" mesajı #kardeşlik hashtagiyle paylaşıldı.

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