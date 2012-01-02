-İran bugün uzun menzilli füze deneyecek TAHRAN (A.A) - 02.01.2012 - İran'ın bugün 2 uzun menzilli füze denemesi yapacağı bildirildi. İran Donanma Komutan Yardımcısı Mahmud Musavi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın Basra Körfezi'nde düzenlediği tatbikatın son gününde 2 uzun menzilli füze denemesi yapacaklarını söyledi. Musavi, ''Bugünkü tatbikat sırasında Kadir ve Nur adlı uzun menzilli füzelerin denemesini yapacağız'' dedi. İranlı bilim adamları ve uzmanları tarafından dizayn edilen ve üretilen Kadir füzesi, Cruise füzesi türlerinden olup 200 kilometre menzile sahiptir.