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Dünya

İran: Boru hattına saldırı nedeniyle Türkiye’ye doğalgaz akışı durdu

Boru hattının tamir edilmesinin ardından gaz akışının başlayacağı belirtildi

31 Mart 2020 12:05

İran’ın ulusal doğalgaz şirketi yetkilisi Mehdi Cemşidi-Dana, İran-Türkiye arasındaki boru hattına Türkiye sınırları içinde düzenlenen ‘terör saldırısı’ nedeniyle doğalgaz akışının durduğunu açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre, İran devlet ajansına konuşan Mehdi Cemşidi-Dana, Türkiye sınırları içinde gerçekleşen bir saldırı nedeniyle doğalgaz akışının durmak zorunda kaldığını söyledi. 

Boru hattının geçmiş yıllarda da Türkiye'nin İran Bazargan sınırına yakın bölgelerde saldırıya uğradığını belirten Cemşidi-Dana, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye sınır güçlerinin bölgeden ayrıldığını ama kendilerini bilglendirdiklerini söyledi. 

Boru hattında meydana gelen aksaklıkların çözümünün 3-4 gün içinde tamir edildiği ve gaz akışının yeniden başladığı belirtildi. 

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