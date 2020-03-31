İran: Boru hattına saldırı nedeniyle Türkiye’ye doğalgaz akışı durdu

İran’ın ulusal doğalgaz şirketi yetkilisi Mehdi Cemşidi-Dana, İran-Türkiye arasındaki boru hattına Türkiye sınırları içinde düzenlenen ‘terör saldırısı’ nedeniyle doğalgaz akışının durduğunu açıkladı.
Reuters'ın aktardığına göre, İran devlet ajansına konuşan Mehdi Cemşidi-Dana, Türkiye sınırları içinde gerçekleşen bir saldırı nedeniyle doğalgaz akışının durmak zorunda kaldığını söyledi.
Boru hattının geçmiş yıllarda da Türkiye'nin İran Bazargan sınırına yakın bölgelerde saldırıya uğradığını belirten Cemşidi-Dana, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye sınır güçlerinin bölgeden ayrıldığını ama kendilerini bilglendirdiklerini söyledi.
Boru hattında meydana gelen aksaklıkların çözümünün 3-4 gün içinde tamir edildiği ve gaz akışının yeniden başladığı belirtildi.