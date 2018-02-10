İran: Bölgeyi İsrail için cehenneme çevirebiliriz

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, 'İsrail'in 'Suriye'de İran'a ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürdük' açıklamasıyla ilgili olarak "İsrailliler yalancıdır, İsrail'den gelen herhangi bir haberi doğrulamayız, Suriye onaylarlarsa biz de onaylarız" dedi. ABD'nin bölgedeki tüm üslerini yok edecek durumda olduklarını söyleyen Selami, "Siyonistler (İsrail) için bölgeyi cehenneme çevirebiliriz" ifadesini kullandı.

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Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıklayan İsrail, bu saldırının ardından kendilerine ait bir F-16'nın düşürüldüğünü duyurmuştu. Uçaklarının Suriye'deki İran birlikleri tarafından düşürüldüğünü öne süren İsrail, İran'ı "ateşle oynamakla" suçlamıştı.

Başkent Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan General Selami, İsrail ve ABD'yi sert ifadelerle hedef aldı.

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Selami, "Bugün bulunduğumuz bu noktadan ABD'nin bölgedeki tüm üslerini yok edecek durumdayız. Siyonistler (İsrail) için bölgeyi cehenneme çevirebiliriz" ifadesini kullandı.



Selami, toplantı sonrası, İran İHA'sının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin, "İsrailliler yalancıdır, İsrail'den gelen herhangi bir haberi doğrulamayız, Suriye onaylarlarsa biz de onaylarız" diye konuştu.

"İsrail yalancı, Suriye doğrularsa biz de doğrularız"

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Suriye'den kalkan İran'a ait bir insansız hava aracının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin, "İsrailliler yalancıdır, İsrail'den gelen herhangi bir haberi doğrulamayız, Suriyeliler onaylarlarsa biz de onaylarız" dedi.



İran'ın Suriye'de askeri varlığının olmadığı savunan İranlı General, "Askerlerimiz sadece danışmanlık için Suriye'de bulunuyor. Suriye'yi korumak için Suriye ordusunun varlığı yeterli" diye konuştu.



ABD'nin Suriye'deki varlığına da değinen Selami, "ABD'nin burada bulunması gayri meşrudur ve mutlaka yenilgiyle sonuçlanacaktır. ABD, yenilmeden bölgeyi terk ederse kendisi için iyi olur" dedi.