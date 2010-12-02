-İRAN, BM'NİN KARARLARINI UYGULAMAYACAK VİYANA (A.A) - 02.12.2010 - İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Ali Asker Sultaniye, ''BM Güvenlik Konseyinin kararlarını, legal temelden yoksun olduğu için uygulamayacaklarını'' söyledi. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan yönetim kurulu olağan toplantısının ardından basına açıklama yapan Sultaniye, ülkesinin ''nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu ve UAEK ile şeffaf işbirliği yaptıklarını'' ifade ederek, ''Buna rağmen başta ABD olmak üzere AB üyesi birçok ülkenin İran'a karşı saldırıya geçtiğini'' bildirdi. ABD ve batılı bazı ülkelerin İran'a karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine destek verdiklerini ileri süren Sultaniye, ''UAEK ile yaptığımız şeffaf işbirliği çerçevesinde nükleer programda çalışan uzmanlarımızın isimlerini de kendilerine bildiriyoruz. Ancak iyi niyetle verdiğimiz nükleer uzmanlarımızın isimlerini bir süre sonra BM Güvenlik Konseyinin yaptırım listesinde seyahat özgürlükleri kısıtlanmış terörist gibi ilan edildiğini görüyoruz'' diye konuştu. İran'ın bin yıllık geçmişe sahip medeni bir ülke olduğunu anlatan Sultaniye, UAEK'yı tarafsız olmamakla suçlayarak, hazırlanan raporlarda başkan Amano'nun ''zorunlu ve gönüllü yapılması gereken işlemleri de karıştırdığını'' belirtti. Ülkesinin taraf olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade eden Sultaniye, ani denetimleri öngören ek protokolü, ''gönüllü kategorisine girdiği için onaylamadıklarını ve onaylamayacaklarını'' bildirdi. Bir soru üzerine ''Wikileaks''teki UAEK başkanı Yukiya Amano hakkındaki iddialara ilişkin ''fikir beyan etmek istemediğini'' ifade eden Sultaniye, ''Vaktiniz varsa size daha önemli ve ilginç sızmalardan yüzlerce örnek verebilirim. UAEK merkezinden her yıl İran'ın nükleer programına ilişkin yüzlerce bilgi ve belge ABD başta olmak üzere batılı birçok ülkeye sızdırılıyor. UAEK merkezinden yapılan sızdırmalar Wikileaks'te yayımlananlardan daha önemlidir'' diye konuştu. Wikileaks'te yer alan ABD belgelerinde Amano'nun İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı denetimlerden elde edilen bilgi ve belgeleri Amerikalı diplomatlarla paylaştığı iddia ediliyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Aralıkta başlaması planlanan 5 artı 1 (ABD, Rusya,Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya) ile İran arasındaki görüşmelere ''iyi niyetle gideceklerini ve diyalog elini uzattıklarını'' ifade eden Sultaniye, ''Uzun süreden beri görüşme masasında yer almayan 5 artı 1 ülkeleriyle yapacakları görüşmelerden olumlu bir sonuç almayı umduğunu'' kaydetti.