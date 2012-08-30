İran: BM diktatör bir kurum

16'ncı Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi İran'ın başkenti Tahran'da başladı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, BM'nin yapısını eleştirerek kurumun adaletsiz ve gayri demokratik olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin yapısını "açık bir diktatörlük" olarak niteleyen İran lideri, ABD ve yandaşlarını var olan bu yanlış yapıyı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakla suçladı.

Ayetullah Hamaney, batı ülkelerini terörizmle mücadele, demokrasi ve insan hakları adı altında savunmasız insanları öldürmek ve diğer ülkelere askeri müdahale etmekle suçladı.

İran'ın nükleer programında da değinen Hamaney, İran'ın nükleer silah yapma amacında olmadığını söyledi. Barışçıl nükleer enerjinin milletinin bir hakkı olduğunu ifade İran lideri, "asla" bu konuda geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Ayetullah Hamaney'in konuşmasında Suriye meselesine hiç değinmemesi dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de konuştuğu zirvenin dönem başkanlığı Mısır'dan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'a verildi.

Gözlemci sıfatıyla zirveye katılan Türkiye'yi toplantıda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Tahran Büyükelçi Ümit Yardım temsil etti.