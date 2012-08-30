T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: BM diktatör bir kurum

Ayetullah Hamaney'in konuşmasında Suriye meselesine hiç değinmemesi dikkat çekti

30 Ağustos 2012 23:35

 

16'ncı Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi İran'ın başkenti Tahran'da başladı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, BM'nin yapısını eleştirerek kurumun adaletsiz ve gayri demokratik olduğunu söyledi.
 
BM Güvenlik Konseyi'nin yapısını "açık bir diktatörlük" olarak niteleyen İran lideri, ABD ve yandaşlarını var olan bu yanlış yapıyı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakla suçladı.
 
Ayetullah Hamaney, batı ülkelerini terörizmle mücadele, demokrasi ve insan hakları adı altında savunmasız insanları öldürmek ve diğer ülkelere askeri müdahale etmekle suçladı.
 
İran'ın nükleer programında da değinen Hamaney, İran'ın nükleer silah yapma amacında olmadığını söyledi. Barışçıl nükleer enerjinin milletinin bir hakkı olduğunu ifade İran lideri, "asla" bu konuda geri adım atmayacaklarını bildirdi.
 
Ayetullah Hamaney'in konuşmasında Suriye meselesine hiç değinmemesi dikkat çekti.
 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de konuştuğu zirvenin dönem başkanlığı Mısır'dan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'a verildi.
 
Gözlemci sıfatıyla zirveye katılan Türkiye'yi toplantıda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Tahran Büyükelçi Ümit Yardım temsil etti.
 

ETİKETLER

iranbmAyetullah Hamaney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24