-İRAN BİR AMERİKALI KADININ GÖZALTINA ALINDIĞINI YALANLADI TAHRAN (A.A) - 06.01.2011 - İran devlet televizyonu, Ermenistan'dan ülkeye vizesiz geçmeye çalışan bir Amerikalı kadının gözaltına alındığını yalanladı. El Alem televizyonunun güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haberde, kadının gözaltına alındığı yalanlanırken, vizesi olmadığı için sınırdan geri çevrildiği bildirildi. ''İRAN Farsi'' gazetesinin haberinde Amerikalı bir kadının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edilmişti. Haberde, ağzında ''mikrofon ya da bir casus teknolojisi'' sakladığı belirtilen 55 yaşındaki Amerikalı kadının, ülkenin kuzeybatısındaki Norduz kasabasında gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti. Kadının Ermenistan'dan İran'a vizesiz geçtiği belirtilmişti.