T24 LogoT24 Logo
Dünya

İRAN BİR AMERİKALI KADININ GÖZALTINA ALINDIĞINI YALANLADI TAHRAN (A.A)

07 Ocak 2011 09:08

-İRAN BİR AMERİKALI KADININ GÖZALTINA ALINDIĞINI YALANLADI TAHRAN (A.A) - 06.01.2011 - İran devlet televizyonu, Ermenistan'dan ülkeye vizesiz geçmeye çalışan bir Amerikalı kadının gözaltına alındığını yalanladı.  El Alem televizyonunun güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haberde, kadının gözaltına alındığı yalanlanırken, vizesi olmadığı için sınırdan geri çevrildiği bildirildi.  ''İRAN Farsi'' gazetesinin haberinde Amerikalı bir kadının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edilmişti. Haberde, ağzında ''mikrofon ya da bir casus teknolojisi'' sakladığı belirtilen 55 yaşındaki Amerikalı kadının, ülkenin kuzeybatısındaki Norduz kasabasında gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti. Kadının Ermenistan'dan İran'a vizesiz geçtiği belirtilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24