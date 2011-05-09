İran: Bin Ladin daha önce hastalıktan ölmüştü

T24 - İran İstihbarat Bakanı Haydar Muslihi, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in hastalıktan dolayı daha önce öldüğü ve bunu ispatlayacak ellerinde kanıtların olduğunu iddia etti.







Bin Ladin'in ölüm haberini gazetecilere değerlendiren İranlı Bakan, "Amerikalıların öldürdüğünü iddia etikleri Bin Ladin, hastalık nedeni ile ölmüştü. Bin Ladin'in daha önce öldüğüne dair kesin kanıt, belge ve bilgilerimiz mevcuttur" diye açıklamada bulundu.

Muslihi, ABD'nin Bin Ladin'i öldürdüğüne dair yayınladığı haberlerin "senaryo" olduğunu ve "İslami uyanış" olarak tanımladığı bölgedeki son halk hareketlerini yönlendirme maksadıyla yapıldığını ifade etti.

Bakan, "Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili senaryonun önemli bir kısmı da Amerika'daki iç seçimler ve kötü ekonomik şartları örtbas etmek amacıyla yapıldı" dedi.

İran'da faaliyet gösteren silahlı Cundullah örgütü lideri Abdulmalik Rigi'nin geçen yılki yakalanış görüntüsünü tüm dünya ile paylaştıklarını hatırlatan Muslihi, Amerikalıların Bin Ladin'in cesedini neden paylaşmadıklarını sordu.



Almanya'da 'Bin Ladin' alarmı

Bu arada, Usame Bin Ladin için taraftarlarının olası eylemlerine karşı dünyada geniş güvenlik önlemleri alındı.

Başta havaalanları, garlar olmak üzere kritik kabul edilen birçok noktada alınan güvenlik önlemlerini artırdı.

Almanya Emniyet Teşkilatı Başkanı Jörg Ziercke, “Welt am Sonntagö gazetesine yaptığı açıklamada, ülkedeki radikal İslamcı grupların daha etkili izleneceğini bildirdi.

Ziercke, liderleri Usame Bin Ladin’i kaybeden El Kaide örgütünün dünya çapında etkisini yitirmediğini göstermek amacıyla saldırılar düzenlenebileceğini bildirdi.