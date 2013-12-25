İran başkentini başka kente taşıyacak

İran Meclisi, başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınmasına yönelik planı içeren tasarıyı ana hatlarıyla kabul etti.

İran resmi haber ajansı IRNA, mecliste yapılan oylamada, mevcut 214 milletvekilinden 110'unun, söz konusu taslak plana destek verdiğini duyurdu.

Plan çerçevesinde, oluşturulacak konsey, iki yıl süresince başkent için en iyi alternatifin neresi olacağı konusunda çalışacak.

Tasarıda, hangi şehirlerin bu kapsamda değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir öneri sunulmuyor.

Planı destekleyenler, aşırı kalabalık oluşu, hava kirliliği, trafik yoğunluğu ve deprem riski nedeniyle başkentin 12 milyon nüfusa sahip Tahran'dan taşınmasını istiyor. İran hükümeti ise plana karşı çıkıyor.