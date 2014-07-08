İran: Bağımsız bir Kürdistan'a asla izin vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Barzani’nin bölgede bağımsız Kürt devleti kurulması fikrine karşı çıkarak buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Irak’ın bölünmesini "İsrail planı" olarak değerlendiren İran, buna asla izin verilmeyeceğini bildirirken endişelerini açıkça Kürdistan Bölge Yönetimi yetkililerine aktardığını açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin bağımsızlık için referanduma giderecekleri açıklaması ve İsrail’den bir Kürt devletinin kurulmasına destek verecekleri ifadeleri, İran’ın tepkisine neden oldu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak’ın bölünmesinin bir Siyonist planı olduğunu öne sürerek, şöyle dedi: 'Irak’ın parçalanmasıyla ilgili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun isteklerinin gerçeklemesine izin vermeyeceğiz' açıklamasında bulundu.

Abdullahiyan, şöyle dedi: "Kuzey Irak liderleri Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani’ye dostane ve açık olarak Irak anayasasının ihlalinin herhangi bir tarafın çıkarına olmayacağını aktardık. Irak Kürdistanı’nın bağımsızlığından bahsetmek, Kürdistan’ı birkaç 10 yıl öncesine geri götürmek demektir. Bunu kardeşçe Kuzey Irak yetkililerine söyledik. Kuzey Irak liderlerini soğukkanlı olmaya çağırıyoruz ve aceleci eylemlerden kaçınmalarını talep ediyoruz."

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kürdistan Bölgesi’nin bağımsızlığı konusunda 'Türkiye’nin stratejik bakışının Tahran’la aynı olduğunu' ifade etti.

Abdullahiyan, şöyle konuştu: "Türk yetkililerle yaptığımız resmi görüşmelerde Irak’ın bölünmesine karşı olduklarını belirttiler. Ankara’nın bağımsız bir Kürd devletinin kurulmasına onay vermeyeceği inancındayız. Türkiye, koşullar gereği göreceli olarak Irak Kürdlerinin bazı isteklerini kabul edip yahut bu aşamada sert bir tepki vermekten kaçınabilir fakat Kuzey Irak’ın bağımsızlığı konusunda Ankara’nın stratejik bakışı İran’la aynıdır."