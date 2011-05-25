-İRAN ATOM BOMBASI MI YAPIYOR? VİYANA (A.A) - 24.05.2011 - 24.05.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Tahran hükümetiyle ilgili son raporunda, İran'ın olası atom bombası imal planlarına ilişkin bilgiler bulunduğu belirtildi. Amerikan Associated Press (AP) ajansınca elde edilen UAEK raporunda, İran'ın muhtemel atom bombası araştırmalarına ilişkin bilinmedik girişimlerinin incelendiği ifade ediliyor. Ajansın haberine göre İran'la ilgili "olası atom bombası raporu", merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da buLunan 35 devletin üye olduğu UAEK'nın gelecek ayki toplantısı için hazırlandı. Tahran hükümeti, Basra Körfezi limanı Buşehr kentindeki nükleer santralın, Rusya'dan alınan nükleer çubuklarla bütünüyle elektrik üretimine yönelik olduğunu söylüyor. Bu arada UAEK, İsrail'in Suriye'de nükleer reaktörü bombalamasının, Şam hükümetinin büyük ihtimalle gizli atom bombası programı olduğunu gösterdiğini belirtti.