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Dünya

İRAN AMERİKALILARDAN BİRİNİ SERBEST BIRAKACAK TAHRAN (A.A)

10 Eylül 2010 01:22

-İRAN AMERİKALILARDAN BİRİNİ SERBEST BIRAKACAK TAHRAN (A.A) - 09.09.2010 - İran'ın, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri gerekçesiyle tutuklanan ve casus olmakla suçlanan 3 Amerikalıdan birini serbest bırakacağı belirtildi.  İran Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir yıldan fazla süredir tutuklu olan Amerikalılardan birinin Ramazan Bayramı dolayısıyla yarın serbest bırakılacağı kaydedildi.  Amerikalı Joshua Fattal, Shane Bauer ve Sarah Shourd, Irak sınırından yasa dışı yollarla İran'a geçtikleri gerekçesiyle 2009 yılının Temmuz ayında tutuklanmıştı. Amerikan yönetimi de, İran'ın elinde tuttuğu üç Amerikalıdan birini Cumartesi günü serbest bırakacağını açıklamasının ardından, tutuklu üç Amerikalının da salıverilmesini istedi. Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, Tahran'ın elindeki üç kişiyi de "masum çocuklar" diye tanımlayarak "Üçü de derhal salıverilmeli" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner da, Tahran'ın Amerikalılardan birini salıvereceği açıklamasını, "Eğer doğruysa, harika bir haber" diye niteledi.

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