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Dünya

İran: Amerikalılara yeni dersler vermenin zamanı geldi

"Trump yönetimi sadece küfürden anlıyor"

10 Ekim 2017 19:04

İran Devrim Muhafızları (IRGC) sözcüsü Mesud Cezayiri, ABD'nin IRGC'yi 'terör örgütleri listesi'ne alma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikalılara yeni dersler öğretmenin zamanı geldi" dedi.

İran Devrim Muhafızları komutanı ve İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Cezayiri, "Anlaşılan Trump yönetimi sadece küfürden anlıyor ve gücün dünyadaki yeni anlamını idrak edebilmesi için biraz şoka ihtiyacı var" dedi. İran haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre Cezayiri, "Amerikalılara yeni dersler vermenin zamanı geldi" diye konuştu.

"Teröristlere katkısı olur"

İran hükümet sözcüsü  Muhammed Bakır Nevbaht,  "ABD bu adımı atarsa, teröristlerin tarafına katılmış olur" demiş, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, olası adıma karşı "Tüm seçenekler masada" açıklaması yapmıştı.

Yine İran  Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi bu adımın atılması halinde 'ABD ordusunun IŞİD'le bir tutulacağı'nı söylemiş, İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi de Tahran'ın 'sert, kararlı ve ezici bir yanıt' vereceğini duyurmuştu.

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