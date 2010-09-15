-İRAN, AK PARTİ'YE YARDIMI YALANLADI ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - İran, AK Parti'ye mali yardımda bulunacağı yönünde yabancı basında çıkan haberleri yalanladı. İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Londra'da yayımlanan Daily Telgraf Gazetesi'nde İran'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mali yardım yapacağına ilişkin bir dizi iddia ve suçlamalara yer verildiği hatırlatılarak, "Söz konusu iddiaları ve suçlamaları İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği olarak kesin bir dille tekzip ediyoruz" denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı özel çevrelere yakınlığıyla bilinen ve bu tür düzmece ve yalan haberleri yayınlamak konusunda geçmişi bulunan bu gazetenin, söz konusu iddia ve suçlamalarla İran ve Türkiye arasındaki dostluğa dayalı iyi komşuluk ilişkilerini baltalamaktan başka amacı bulunmamaktadır. Daily Telgraf, profesyonel dışı bu davranışı ile gerçekte Türkiye halkının son olarak elde ettiği büyük başarısına gölge düşürmek istemiştir ki, böyle bir girişim gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan etik dışı bir davranıştır." Büyükelçilik, tarihi, kültürel, dini bağlar gibi ortak bağlara sahip İran ve Türkiye ile iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin, dostluğa dayalı olup yüzyıllardır devam ettiğini belirterek, "Dolayısıyla değersiz ve komik suçlamalar, bu ilişkilere en küçük bir zarar bile veremeyecektir" ifadesini kullandı.