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Dünya

İran Adalet Bakanı'ndan Zencani’yi idamdan kurtaracak teklif

Zarrab'ın ortağı Zencani, 6 Mart’ta açıklanan mahkeme kararıyla idam cezasına çarptırılmıştı

09 Mart 2016 09:50

İran Adalet Bakanı Mustafa Pur Muhammedi, İran devletini dolandırmak suçundan önceki gün idam cezasına çarptırılan İranlı işadamı Babek Zencani’nin devlete olan 2.8 milyar dolar borcunu geri ödemesi durumunda, bunun mahkemenin kararını etkileyebileceğini söyledi.

Muhammedi, “Parayı banka hesabımızda gördüğümüz anda, işbirliği yaptığını anlayacağız. Ancak şu ana kadar işbirliği yaptığını görmedik” dedi. Babek Zencani’nin avukatı Rasoul Kouhpayezadeh de kararı temyiz yoluna gideceklerini söyledi.

Türkiye’de işadamı Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) ortağı olarak bilinen ve İran devletini 2 milyar 800 milyon dolar dolandırmak suçlamasıyla yargılanan İranlı işadamı Babek Zencani, 6 Mart’ta açıklanan mahkeme kararıyla idam cezasına çarptırıldı.

Zencani, 3 Ekim 2015’te Tahran’daki Devrim Mahkemesi’nde başlayan davada, İran’da cezası idam olan “fesat fil arz”, yani “yeryüzünde yolsuzluğu yaymak” ile suçlanıyordu. Zencani, kararın ardından avukatı Kouhpayezadeh aracılığıyla gönderdiği mesajda da “Tek amacının siyasi rejime hizmet etmek olduğunu” söylemişti.

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