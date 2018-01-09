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Dünya

İran, ABD'yi suçladı: Cevapsız kalmayacak

İran'ın dini lideri Hamaney, protesto gösterilerinin organize olduğunu ve ABD ile İsrail tarafından planlandığını söyledi

09 Ocak 2018 19:01

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Aralık'ta başlayan yönetim karşıtı gösteriylerle ilgili olarak ABD'yi suçladı. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Akli dengesi yerinde olmayan bu adam, bunun cevapsız kalmayacağını bilmeli" dedi. 

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İran'da 28 Aralık'ta başlayan protesto gösterilerinin organize bir hareket olduğunu savunan Hamaney, planlamanın ABD ve İsrail tarafından yapıldığını, Fars Körfezi'ndeki zengin bir ülkenin bunun finansmanını sağladığını ve taşeron olarak da Halkın Mücahitleri Örgütü'nün kullanıldığını ileri sürdü. 

ABD Başkanı Trump ve Washington yönetimini sert ifadelerle hedef alan Hamaney, "Başınız taşa değdi; tekrarlarsanız yine başarısız olursunuz. Kaç gün boyunca İran'a zarar verdiniz, bu telafisiz kalmayacak. Amerikalıların dediğine göre bile akli dengesi yerinde olmayan bu adam göstermelik oyunlarının cevapsız kalmayacağını bilmeli" diye konuştu.

İran'da bir haftadan fazla süren ülkedeki protesto gösterilerinde 3 bin 700 kişinin gözaltına alındığını bildirildi. Milletvekili Mahmud Sadıki, olaylar nedeniyle ülke genelinde gözaltına alınan kişi sayısının yaklaşık 3 bin 700 olduğunu, gözaltına alınan öğrenciler hakkında kesin rakamın ellerinde olmadığını kaydetti. (DHA)

 

 

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