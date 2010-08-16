İran ABD'yi savaş konusunda uyardı

T24- İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığının asıl amacının bölgede kriz yaymak ve silah satışı için uygun zemin hazırlamak olduğunu söyledi.

İran'a karşı askeri saldırı tehditlerini hayata geçirmemesi konusunda ABD'yi uyardıklarını belirten Tuğgeneral Cezayiri, ''ABD savaşı başlatırsa son veremez'' dedi.

ABD'nin iç sorunlarını örtbas etmek için düşman yarattığını savunan Cezayiri, bu düşmanın bir zamanlar Sovyetler Birliği, şimdi de İran olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Cezayiri, ''ABD ve siyonist İsrail'in, bölgedeki emellerine ulaşmak için 'İranafobi'yı bir araç olarak kullandıklarını'' ileri sürdü.

''ABD ve siyonist rejim bölgede olmasa, buradaki ülkeler arasında hiçbir sorun yaşanmayacak'' ifadesini kullanan Cezayiri, Ortadoğu'nun güvenliğinin yine bölge ülkelerince sağlanabileceğini söyledi.

İran, olası ABD ve İsrail saldırısına bölgedeki Amerikan üsleri ile İsrail'in nükleer tesislerini vurmak dahil tüm imkanlarını kullanarak karşılık vereceğini söylemişti.