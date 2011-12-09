İran ABD'yi BM'ye şikayet etti

T24 - İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İran hava sahasına giren ABD'nin insansız casus uçağıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu.



İran'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Kazayi tarafından Konsey'in dönem başkanı Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin'e yazılan mektupta, ABD'nin İran'a karşı kışkırtıcı ve gizli operasyonlarda bulunduğu belirtilerek son aylarda ABD'nin İran'a karşı bu tür faaliyetlerinin arttığı belirtildi.



Bir kopyasının da Genel Sekreter Ban Ki-mun'a iletildiği mektupta Kazayi, ''İran hükümeti bu tür şiddet hareketlerinin kınanması ve bu tür tehlikeli ve yasa dışı hareketlere son verilmesi çağrısında bulunmaktadır'' ifadesini kullandı.



Ancak BM kulislerinde, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip daimi üyesi olması nedeniyle Konsey'in bu konuda harekete geçmesinin beklenmediği konuşuluyor.



