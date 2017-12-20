İran: ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi sahte tehditler üzerine kurulu

İran, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin sahte tehditler üzerine kurulu olduğunu ve dünyayı daha fazla istikrarsızlığa, güvensizliğe ve terörizme sürükleyeceği yorumunda bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, belgenin tamamının, sahte İran tehdidi yaratıp yayma çabasıyla dolu olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, ''Bu uygunsuz metinde çizilen portrelerde her türlü akıl, mantık ve gerçekçilikten uzak durulurken, ABD ile birlikte bölgedeki birkaç paranoyak ülkenin daha önceki temelsiz iddiaları, ithamları ve paranoyaları tekrarlanmış, ısıtılıp ısıtıp tekrar servis edilmiştir'' dedi.

“ABD, başarısızlıklarını gözlerden kaçırmayı hedefliyor"

İran İslam Cumhuriyeti’ndeki ‘diktatörlüğün' bölgeleri istikrarsızlaştırdığı, Amerikalıları ve müttefiklerini tehdit ettiği, kendi vatandaşlarına vahşice davrandığı iddialarına yer verilen strateji raporunun içeriğinin 'mantıksız, dengesiz ve tek taraflı' olduğunu belirten İranlı diplomat, Trump yönetiminin 'ABD'nin uluslararası düzeyde her zaman karşı karşıya olduğu ve son bir yılda kendini tam gösteren, kendi yarattığı sorunları ve başarısızlıkları gözlerden kaçırmayı hedeflediğini' söyledi.

"ABD, bağımsız ülkelerin tutum ve politikalarına tahammül edemiyor"

ABD'nin sunduğu hayali tehditlerin Batı Asya ve Basra Körfezi'ndeki hatalı politika ve davranışlarından kaynaklandığını, üstelik bunları gözden geçirme iradesine de sahip olmadığını dile getiren Kasımi, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı ABD, İran gibi ülkelerin bağımsız tutum ve politikalarına tahammül edemeyip kendi çıkar ve güvenliğine ters görmektedir. ABD Başkanı'nın politikalarını ve geleceğe bakışını sahte ve yapay tehditler üzerine kurmasının, ülkesinin uluslararası düzeyde başarısızlığından başka sonucu olmayacaktır."