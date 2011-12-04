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Dünya

İran: ABD'nin insansız keşif uçağı düşürüldü

İran ordusunun, ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüğü iddia edildi...

04 Aralık 2011 02:00

T24 - İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. 


İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda ABD'ye ait bir insansız bir keşif uçağının düşürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonuna açıklama yapan askeri yetkililer, RQ-170 tipi bir insansız keşif uçağının ülkenin doğusunda düşürüldüğünü kaydetti.


Tahran'dan misilleme

Askeri yetkililer ABD'ye ait keşif uçağının İran hava sahasının ihlal edildiği gerekçesiyle düşürüldüğünü belirtti. Tahran yönetimi, hava sahası ihlaline karşı misillemenin İran toprakları dışında gerçekleşebileceği tehdidinde bulundu.

Washington tarafından ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.


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